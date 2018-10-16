(Görüntülü) ZTK 4. Eleme Turu kuraları çekildi

İSTANBUL,(DHA) -
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu\'nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.
Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, \"Bu Tur\'da yine en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak maddi ve manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk üç tur biliyorsunuz İddaa\'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum\" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası\'na bu turda Spor Toto Süper Lig\'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu\'nda mücadele edecek.
Kura çekimi sonrasında eşleşmeler şu şekilde:
Menemen Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor 1966 - Altay
Kayserispor - Pazarspor
Altındağ Belediye Spor - Aytemiz Alanyaspor
Adana Demirspor - Dersim 62 Spor
Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor
Balıkesirspor Baltok - Pendikspor
Batman Petrolspor - Kasımpaşa
Şile Yıldızspor - Boluspor
Hatayspor - Fethiyespor
Göztepe - Çengelköy
Sarıyer - Ç. Rizespor
Ümraniyespor - Anagold 24Erzincanspor
Antalyaspor - Yomraspor
Bugsaşspor - Trabzonspor
Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
Etimesgut Bld. - İstanbulspor
Bursaspor - 1461 Trabzon
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Gençlerbirliği - Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor
F. Karagümrükspor - Afjet Afyonspor
Bodrumspor - Sivasspor
Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor
Kahramanmaraşspor - Konyaspor
Bandırmaspor - Van BB
Sivas Belediye Spor - Denizlispor
Ankaragücü - Erbaaspor