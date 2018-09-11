(Görüntülü) Zonguldak'taki aldatma iddiasında 4 kişi adliyede

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Soner U. (32) ile evde birlikte yakalayıp dövdüğü eşi Şenay U. (29) ve Bayram A. (31) polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Soner U. ile eşi Şenay ve olaya karıştığı öne sürülen kuzeni Tugay U. ile Bayram A., adliyeye sevk edildi. Olay, dün Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak\'ta meydana geldi. Çocuğunun annesi, 6 yıllık eşi Şenay U.\'nun kendisini aldattığını düşünen Soner U., plan yaptı. Soner U., sabah \"İşe gidiyorum\" deyip evden çıktı. Ancak işe gitmek yerine evinin yanında bir yere gizlendi. Bir süre sonra eve Bayram A. geldi. Eve baskın yapan Soner U., eşiyle Bayram A.\'yı çıplak yakaladı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Soner U., hem eşini, hem da Bayram A.\'yı evire çevire dövmeye başladı. KOMŞULARI HABER VERDİ Evden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Bayram A. ve Şenay U.\'yu yaralı buldu. Kendisi de hafif yaralanan Soner U. ile eşi Şenay ve Bayram A., hastaneye götürüldü. Hastanede tedavileri yapılan çift ile Bayram A., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Soner U., hastaneden çıkarken eşine, \"Artık seninle işim kalmadı\" diye bağırdı. Bayram A.\'nın ise polis merkezine yarı çıplak götürüldüğü görüldü. Olaya karıştığı iddia edilen Soner U.\'nun kuzeni Tugay U. da gözaltına alındı. Taraflar, polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi Ereğli Adliyesi\'ne sevk edildi.