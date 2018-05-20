(Görüntülü) Zonguldak'ta şampiyonluk coşkusu

Cüneyt ÖZFİDAN - Aytaç ÖZTÜRK / Zonguldak,(DHA) - GALATASARAY\'ın şampiyonluğu, Zonguldak\'ta coşkuyla kutlandı. Galatasaray\'ın ligin son haftasında Göztepe\'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı. Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğu doyasıya kutlayan taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu. Polisin de olay çıkmaması için önlem aldığı kutlamalarda taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söyledi. Valilik binası önüne kadar yürüyen grup, ardından olaysız şekilde dağıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi önünde de öğrenciler şampiyonluğu marşlar söyleyerek kutladı.