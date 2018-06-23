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(Görüntülü) Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı

23 Haziran 2018 01:43

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Saat 20.00 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin 360 ile 460 metre altında meydana geldiği öğrenilen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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