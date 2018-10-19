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(Görüntülü) Zonguldak'ta 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi

19 Ekim 2018 13:39

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi \'ByLock\' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Zonguldak merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında daha önce meslekten ihraç edilen astsubay, askeri öğrenci ve polis memurunun bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1\'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adiliyeye sevk edildi.

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