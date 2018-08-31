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(Görüntülü) Zonguldak'a şehit ateşi düştü (4)

ŞEHİDİN CENAZESİ ZONGULDAK'TA Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak'a getirildi

31 Ağustos 2018 21:29

ŞEHİDİN CENAZESİ ZONGULDAK\'TA

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak\'a getirildi. Şehidin cenazesini Zonguldak Havalimanı\'nda Vali Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Albay Gökhan İnan, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeci, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehidin amcası Tezcan Turan, \'\'PKK\'ya lanet olsun. Seni bizden aldılar\'\' diyerek tabuta koşup, gözyaşı döktü. Şehidin babası Ercan ve annesi Nuray Turan da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Alaplı ilçesine götürüldü.

 

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