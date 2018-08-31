T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın (23) Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu

31 Ağustos 2018 16:07

Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- BATMAN\'da PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın (23) Zonguldak\'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları\'nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehit Recep Turan\'ın kardeşi Berat Turan\'ın da Siirt\'te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANALAPLI Zonguldak DHA BATMAN PKKJandarma Uzman Onbaşı Recep TuranZonguldak AlaplıAlaplıMusabeyliKaymakam Saim EskioğluAcıEreğli DemirFabrikalarıErcan TuranTürkRecep TuranBerat TuranSiirt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24