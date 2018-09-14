(Görüntülü) Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası çekildi

İSTANBUL / DHA Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, \"Kupa\'nın bu eleme turuna Süper Lig ve amatörlerde dahil, 5 ayrı ligden takım katılıyor. Turnuvaya 42 amatör ve 124 profesyonel takımla başladık. Çok dinamik ve güzel turnuva olduğunu düşünüyoruz. Fair Play çerçevesinde güzel bir turnuva olsun. Hak eden kazansın. Tüm takımlarımıza başarı diliyorum\" dedi. Kupa\'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig\'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig\'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig\'de yer alan 36 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü\'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda eşleşmeler şöyle: Adana Demirspor-Yeni Orduspor Tire 1922-Sivas Belediyespor İstanbulspor-Bağcılarspor Şile Yıldızspor-Adanaspor MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep Şanlıurfaspor-Yomraspor Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor Giresunspor-Kocaelispor Bozüyük Vitraspor-Denizlispor Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor Gaziantepspor-Dersim 62 Nazilli Belediyespor-Tokatspor Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor Bartınspor-Sarıyer Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003 Maltepespor-Menemen Belediyespor Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor Gümüşhanespor-Silivrispor Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor Boluspor-Payasspor Kilis Belediyespor-Osmanlıspor Kardemir Karabükspor-Körfezspor Kırşehir Belediyespor-Altay Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare Erbaaspor-Eskişehirspor Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş-Sakaryaspor Eyüpspor-Pazarspor Altındağ Belediyespor-Manisaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor Pendikspor-Altınordu Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük Diyarbekirspor-Samsunspor Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor Erzin Belediyespor-Ümraniyespor Hatayspor-Esenler Erokspor 1461 Trabzon-Tuzlaspor Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü