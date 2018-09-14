(Görüntülü) Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası çekildi

İSTANBUL / DHA
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, \"Kupa\'nın bu eleme turuna Süper Lig ve amatörlerde dahil, 5 ayrı ligden takım katılıyor. Turnuvaya 42 amatör ve 124 profesyonel takımla başladık. Çok dinamik ve güzel turnuva olduğunu düşünüyoruz. Fair Play çerçevesinde güzel bir turnuva olsun. Hak eden kazansın. Tüm takımlarımıza başarı diliyorum\" dedi.
Kupa\'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig\'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig\'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig\'de yer alan 36 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü\'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda eşleşmeler şöyle:
Adana Demirspor-Yeni Orduspor
Tire 1922-Sivas Belediyespor
İstanbulspor-Bağcılarspor
Şile Yıldızspor-Adanaspor
MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor
Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep
Şanlıurfaspor-Yomraspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor
Giresunspor-Kocaelispor
Bozüyük Vitraspor-Denizlispor
Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa
Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe
Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor
Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor
Gaziantepspor-Dersim 62
Nazilli Belediyespor-Tokatspor
Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor
Bartınspor-Sarıyer
Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003
Maltepespor-Menemen Belediyespor
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor
Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa
Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor
Gümüşhanespor-Silivrispor
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor
Boluspor-Payasspor
Kilis Belediyespor-Osmanlıspor
Kardemir Karabükspor-Körfezspor
Kırşehir Belediyespor-Altay
Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare
Erbaaspor-Eskişehirspor
Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor
Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş-Sakaryaspor
Eyüpspor-Pazarspor
Altındağ Belediyespor-Manisaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
Pendikspor-Altınordu
Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük
Diyarbekirspor-Samsunspor
Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu
Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor
Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor
Erzin Belediyespor-Ümraniyespor
Hatayspor-Esenler Erokspor
1461 Trabzon-Tuzlaspor
Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü