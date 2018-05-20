(Görüntülü) Zeybek oynayan Atatürk'ü canlandıran gence büyük alkış

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Balçova Belediyesi ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, makyaj ve kostümle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen bir gencin zeybek oynaması, büyük alkış aldı.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, vatandaşların coşkulu katılımıyla kutlandı. Genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce Balçovalı ellerinde bayraklarıyla marşlar söyleyerek Sakarya Caddesi’nde yürüdü. Balçova Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya ile katıldığı korteje belediye meclis üyeleri ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri de eşlik etti. Vatandaşlar, Balçova Belediyesi EFEM Halk Dansları Topluluğu’nun hazırladığı gösterileri izledi. Gecenin finalinde makyaj ve kostümle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen bir gencin, sahneye çıkarak zeybek oynaması büyük alkış aldı.

