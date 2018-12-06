(Görüntülü) Zamlanan sakatat 'zengin yemeği' oldu

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Kasaplar Çarşısı\'nda mumbar, şırdan, kırkkat, işkembe, kelle gibi sakatatlar son 2 ayda 5-6 TL zamlandı, bazılarının fiyatı ise ikiye katlandı. Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kellenin tanesinin 20 TL\'den 25 TL\'ye, mumbarın bir bağının 13 TL\'den 18 TL\'ye, işkembenin tanesinin 5 TL\'den 8 TL\'ye, şırdanın tanesinin 3 TL\'den 7 TL\'ye, kırkkatın tanesinin 1 TL\'den 2 TL\'ye, ayağın tanesinin de 1 TL\'den 2 TL\'ye yükseldiğini söyledi. \'LÜKS OLDU\' Sakatatları eskiden gelir seviyesi düşük ailelerin rahatça tüketebildiğini belirten Ökmen, \"Şimdi lüks oldu, zengin yemeği oldu. Bir vatandaşın ailesine mumbar alabilmesi için ayda 3-3 bin 500 TL kazancının olması lazım. Bu da olmadığı için halk bunu yiyemiyor. Eskiden şırdanı, kırkkatı dolma yapıp doya doya yiyorlardı, şimdi yiyemez oldular\" diye konuştu.