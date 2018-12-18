(Görüntülü) Zabıta ve emniyetten ortak dilenci operasyonu

Hüseyin BOZOK-HATAY (DHA) Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetim ve kontroller çerçevesinde; vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere ortak denetim düzenledi. Hatay?ın merkez Antakya ilçesi İnönü Caddesi?nde engelli olmadığı halde engelli gibi davranarak dilenen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tekerlekli sandalyede dilencilik yapan ve hiçbir engeli bulunmayan dilenciyi tespit etti. Kendisini engelli gibi gösteren dilenci zabıta ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere sandalyeden kaldırılırken kaçarak izini kaybettirdi.