(Görüntülü) 'Yürüyemez' denilen Mehmet Nuri, şimdi arkadaşlarıyla futbol oynuyor (2)

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde, doğumundan önce \'Yürüyemez\' denilen ve bugüne kadar 8 ameliyat geçiren Mehmet Nuri Güler (11), bu sene ortaokula başladı. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Mehmet Nuri\'nin annesi Gülsen Güler, \"Ben oğlumun bugünleri yaşayacağını, futbol oynayacağını rüyamda görsem inanmazdım\" dedi. Korkuteli\'de yaşayan ve henüz 4 aylık hamileyken, bebeğinin ortopedik hastalıkla dünyaya geleceğini öğrenen Gülsen Güler, doktorların \'Hamileliği sonlandıralım\' teklifini kabul etmedi. O dönem yaşadıklarını anlatan anne Gülsen Güler, \"\'Düşünmem lazım\' dedim. Eve gittim, elimi karnımın üzerine koydum. \'Annem bugün ne yemek istiyorsun?\' diye sordum. \'Patates yemeği yapayım mı?\' dedim. \'İstiyorsan karnıma iki tekme at\' dedim. Yemin ederim ki iki tekme attı. Sonra hastaneye koşarak gittim, doktora \'Ben bu çocuğu dünyaya getirmek istiyorum\' dedim. Doktorum, çok zor bir yolum olduğunu söyledi. \'Ben bu zorlu yolda varım\' dedim. 7\'nci aya geldiğimizde yeniden almak istediler, \'Ciğerleri gelişmedi\' dediler. 9 ay bekledik ve oğlum engelli doğdu. 11 doktora gittik, \'Yürümez\' dediler. \'Tedavi için çok para gerekiyor\' dediler\" diye konuştu. \'FİZYOTERAPİSTLER BİLE ŞAŞIRDI\' Oğlunun tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde sürerken, Mehmet Nuri\'nin dosyasını gören Doç. Dr. Kürşat Dabak\'ın, telefonla kendisini aradığını aktaran Gülsen Güler, \"Çocuğumla yanına gelmemi istedi. \'Hocam param yok, yeşil kartlıyız\' dedim. Hocamız \'Sen getir ben bakacağım\' dedi. Mehmet Nuri\'yi hemen hastaneye getirdim. Hocamız bize o zaman müjdeyi verdi, \'Bu çocuk yürüyecek\' dedi\" diye konuştu. Mehmet Nuri\'nin, ilk ameliyatını henüz 8 aylıkken olduğunu anlatan Güler, yürümeyi 4 yaşında yürümeyi öğrendiğini söyledi. Güler, \"Doç. Dr. Kürşat Dabak hocamız \'Bu çocuk okulda top oynayacak\' dedi. Hocanın o an elini ayağını öpmek istedim. Sonraki aşamalarda fizyoterapistler bile şaşırdı, \'Yürüyemez\' deniyordu, oğlum yürüdü\" dedi. \'O AN DÜNYALAR BENİM OLDU\' Mehmet Nuri\'nin bugüne kadar 8 ameliyat geçirdiğini kaydeden Gülsen Güler, oğlunun ellerini kullanarak yerde hareket edebildiğini, içe kapanık, konuşamayan bir çocuk olduğunu söyledi. Güler, \"Arkadaşları, \'Sen bizimle oynayamazsın\' diyorlardı. Bunları bildiğim için eve çocukları davet ederdim. Onunla iletişim kursunlar da konuşmayı ilerletsin istiyordum. Bir gün yine evde çocukları toplamıştım, \'Sen yürüyemiyorsun, bizimle oynayamazsın\' diyen arkadaşları yanıma koşarak geldiler ve \'Gülsen teyze Mehmet Nuri yürüyor\' dedi. Nasıl yürüdüğünü anlattılar. Televizyon dolabına tutunan Mehmet Nuri, ayağa kalkmış ve \'Ben de yürüyorum artık\' demiş ve yürümüş. \'Artık benimle oynayın\' demiş. O an dünyalar benim oldu\" diye konuştu. \'İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ\' Mehmet Nuri\'nin, bu yıl Arif Cebeci Ortaokulu\'na başladığını dile getiren Gülsen Güler, özel çocukları olan annelere de seslenerek, \"\'Çocuğum konuşamıyor, yürüyemiyor\' demesinler, çocuklarına güvensinler. Mehmet Nuri 4\'üncü sınıfı bitirdi, şu an ortaokula başladı. Çok sevdiği için arkadaşlarıyla birlikte futbol oynuyor. Kalecilik de yapıyor. Ben oğlumun bugünleri yaşayacağını, futbol oynayacağını rüyamda görsem inanmazdım. Futbolu çok seviyor, insanlarla diyaloğu çok güzel. İnanırsanız başarırsınız\" dedi.