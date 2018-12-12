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(Görüntülü) Yurt öğrencilerinden gece yarısı eylem

Isparta'da yurtta kalan öğrenciler yaşadıkları sorunları yaptıkları eylemle dile getirdi

12 Aralık 2018 17:19

Isparta\'da yurtta kalan öğrenciler yaşadıkları sorunları yaptıkları eylemle dile getirdi.
Isparta\'da Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu\'nda kalan öğrenciler binada eksiklikler ve sıkıntılar bulunduğu gerekçesiyle dün gece bir araya gelerek tepki gösterdi. Yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler, yurt binasında internet sorunu, asansör arızasının giderilmemesi, buzdolabı sorunu, yemekhane fiyatlarının pahalılığı gibi sorunları olduğunu öne sürerek eylem yaptı. Öğrenciler sorunlarının bir an önce çözülmesini istedikten sonra dağıldı. Olay sırasında yurt bahçesine polis ve itfaiye ekipleri de hazır bekledi.

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