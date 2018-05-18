(Görüntülü) Yurt ışıkları 'Kudüs' için yandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, İsrail\'e tepki için yurt binalarının ışıklarıyla \'Kudüs\' yazısı oluşturdu.



Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ve Dadaşkent Semti\'ndeki KYK\'ye bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, dün gece yarısı İsrail\'e tepki Filistin\'e destek için eylem yaptı. Yurtta kaldıkları odaların aydınlatmaları ile \'Kudüs\' yazısı oluşturan öğrenciler, yurt binası önünde de Türk bayrağı açıp, ellerinde fenerlerle bedenleri ile yine \'Kudüs\' yazısı oluşturdu. Öğrencilerin ışıklı eylemi çevreden de büyük ilgi gördü.



Erzurum\'daki KYK öğrencilerinin Filistin için böyle bir etkinlik düzenlediğini vurgulayan öğrencilerden Sevgi Canpolat, \"Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistin\'de şehit olanlara Allah\'tan rahmet diliyoruz. Onlar için de dua ediyoruz. Türk halkı her zamanlar onlarla birlikte olacaktır\" diye konuştu.