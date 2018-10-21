(Görüntülü) 'Yunus'ların motosikleti ile taksi çarpıştı: 2 polis ve şoför yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Yunus polislerinin motosikleti ile sürücüsünün geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalıştığı taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana geldi. Çekirge Caddesi\'ne doğru giden Yunus polislerin 16 A 4886 plakalı motosikleti ile geri manevra yaparak, taksi durağından çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Hayrettin Yılmaz ile Sezer Bektaş, motosikletten yola fırlayıp, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Takside sıkışan sürücü Sıtkı Dağ ise ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı polisler ile taksi sürücüsü, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.