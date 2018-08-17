(Görüntülü) Yunus timi polislerinden akrobasi şovu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, motosikletli Yunus timinde görevli polis memurları, 2 aylık eğitimin ardından sundukları akrobasi gösterisiyle beğeni topladı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü\'nce düzenlenen 2 aylık eğitim sonrası Yunus timinde görevli polis memurları tarafından Uşak Havalimanı\'nda akrobasi gösterisi düzenlendi. Uşak Valisi Salim Demir ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder\'in de yer aldığı kent protokolünün katılımıyla tören gerçekleştirildi. Polisler, yaptıkları akrobasi hareketleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.



İl Emniyet Müdürü Ergüder, \"Bu eğitimlerin amacı, ilimizde araç trafiği ve halkımızın yoğun olduğu cadde, sokak, parklarda özellikle de öğrencilerimizin eğitim gördüğü okul çevrelerinde suç ve suç unsurlarına etkin ve hızlı bir müdahale sağlamak. Ekiplerimiz önleyici polislik hizmetlerini yerine getirerek, dosta güven düşmana korku verecektir\" dedi.



Tören sonunda eğitime katılan yunus polislerine Vali Demir tarafından sertifikaları verildi.