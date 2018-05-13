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(Görüntülü) Yüksekova'da Yüksekrakım Maratonu'nda 2 bin kişi koştu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Yüksekrakım Maratonu düzenlendi

13 Mayıs 2018 19:37

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Yüksekrakım Maratonu düzenlendi. 8 kilometrelik maratona 2 bin kişi katıldı.

​İlçede bu yıl ilki düzenlenen Yüksekrakım Maratonu\'na, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile kurum amirleri ve sporcu aileleri katıldı.

Yüksekova Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen maraton, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki polis uygulama noktasından başladı, kaymakamlık konağının önünde son buldu. Halk ve genç kategorisi diye ikiye ayrılan, 8 kilometrelik maratona yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Maraton için çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, maratona katılan gençlerin şehitler için koştuğunu belirterek, \"Gençlerimiz, şehitlerimiz için koştular, geleceğin büyük Türkiye\'si için ve gelecekte dünyada ilk 10 ekonomiye yürüyen, aydınlık Türkiye için koştular\" dedi.

Yarışmada dereceye giren sporculara cumhuriyet altını ve bisiklet hediye edildi.

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