(Görüntülü) Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, bugün sabah saaterinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Yüksekova\'da, bu sabah kar yağışı etkili olurken ilçe, kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.