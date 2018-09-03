(Görüntülü) Yozgat'ta, çatı katında çıkan yangın korkuttu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, apartmanın çatı katında çıkan yangında, 5 daire yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, akşam saatlerinde Aşağı Nohutlu Mahallesi, Neva Evleri Apartmanı\'nda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katından görülen dumanın ardından alevler teras katlarda bulunan evleri sardı. Yangın anında binada bulunlar polis tarafından tahliye edildi. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde toplanan yüzlerce kişi nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Vali Kemal Yurtnaç, olay yerine gelerek vatandaşlardan ve görevlilerden bilgi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.