T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yolun karşısına geçmek isterken öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

17 Mayıs 2018 11:58

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir\'e, Ünal Yücel\'in kullandığı 26 RP 384 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir\'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir\'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRDemirOlayYolunYücelRPEskişehir OsmangaziTıp Fakültesi Hastanesi MorguKamyonKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24