(Görüntülü) Yolun karşısına geçmek isterken öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir\'e, Ünal Yücel\'in kullandığı 26 RP 384 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir\'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir\'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.