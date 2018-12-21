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Dünya

(Görüntülü) Yolcu treni okul servisine çarptı: 5 ölü, 30 yaralı

  Enis TABAK, Prizren (DHA) - Sırbistan'da Niş şehrinden Prokuple'ye giden yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı

21 Aralık 2018 17:52

 

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Sırbistan\'da Niş şehrinden Prokuple\'ye giden yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.


 

Edinilen bilgiye göre, Donyemecurovo köyü mevkiinden geçmekte olan yolcu treni; hemzemin geçitten geçen ve içinde öğrencilerin bulunduğu servise çarptı. Kazada serviste bulunan 5 kişinin öldüğü; 10\'u ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.


 

Kazada otobüsün ikiye ayrıldığı; trenin bazı vagonlarının ise raydan çıktığı belirtildi. Sabah 07:30 sularında meydana gelen kazada, yaralıların Niş şehrindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. 


 

 

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