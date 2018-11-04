T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu: 12 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu

04 Kasım 2018 19:14

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada 1\'i ağır, 12 kişi yaralandı. Gölcük merkez ile Şirinköy arasında sefer yapan Tayfun Işık yönetimindeki 41 E 9406 plakalı minibüs, Şehitler Caddesi\'ne geldiğinde, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada, araçta bulunan 1\'i ağır, 12 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner GÜLEZERGÖLCÜK Kocaeli DHA KOCAELİ GölcükKazadaGölcükTayfun IşıkCaddesiKontroldenNecatiDevlet HastanesiKocaeli Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24