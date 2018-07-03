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(Görüntülü) Yolcu durağına bırakılan kutu endişe yarattı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yolcu durağına bırakılan kutu, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı

03 Temmuz 2018 03:02

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, yolcu durağına bırakılan kutu, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Endişe yaratan kutudan hediyelik mutfak eşyası çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yolcu durağında karton kutu görenler, şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ardından bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, kutuya fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Gürültüyle patlatılan kutudan hediyelik mutfak eşyası çıkınca, çevredekiler rahat nefes aldı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

 

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