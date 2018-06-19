(Görüntülü) Yol kenarında bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Muzaffer Sütçü, yol kenarında bitkin halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.



Muzaffer Sütçü, aracıyla ilerlerken ilçe kırsalında yol kenarında bitkin haldeki kızıl şahini buldu. Sütçü, aracına aldığı şahini, ilçe merkezine getirip, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği\'ne teslim etti. 2 yaşında ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



