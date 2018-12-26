(Görüntülü) Yıldızeli'nde köy minibüsü devrildi: 9 yaralı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde, köy minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1\'i öğretmen 9 kişi yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü yakınlarındaki Çakmakbeli Mevkii\'nde meydana geldi. Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan\'ın(62) kullandığı 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü, karlı yolda skontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aydoğan ile yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı. Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmenlik yapan Nazmi Çakır ve Özden Bircan, Sivas\'a sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, bir kısmının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.