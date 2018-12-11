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(Görüntülü) Yıkım sırasında üzerine beton parçalar düşen işçi yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da eski bir kamu binasının yıkımı sırasında üzerine beton parçaları düşen işçi Murat Memetçik (32), yaralandı

11 Aralık 2018 19:07

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da eski bir kamu binasının yıkımı sırasında üzerine beton parçaları düşen işçi Murat Memetçik (32), yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eski hizmet binasının yıkım işlerini alan firmada çalışan Murat Memetçik, üzerine beton parçaları düşmesi sonucu yaralandı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen Murat Memetçik\'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Memetçik, Burdur\'da göğüs cerrahi doktoru olmadığı için Isparta\'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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