(Görüntülü) Yıkım kararına tepki için iş yerini yaktı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, M.Ş. kaçak iş yerini yıkmak için gelen belediye ekiplerine tepki göstererek büfesini ateşe verdi. M.Ş. büfenin yanışını sosyal medya hesabında paylaştı.



Karasu Belediyesi, ilçe sahilinde bulunan ve 3 yıllık kira sözleşmelerinin dolmasıyla kaçak yapı konumuna gelen 17 yapı için yıkım kararı aldı. Kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek için bölgeye giden ekipler, tepki ile karşılaştı. M.Ş. ise yıkıma izin vermeyerek, belediye ekiplerini engellemek istedi. Ekiplerin yıkımına karşı çıkan M.Ş., kendi elleriyle büfeyi yaktı. M.Ş. cep telefonu ile iş yerinin yanışını görüntüleyerek, çektiği görüntüleri, \"Can yakan canın yanacağı günü beklesin ilahi adalet tecelli eder. İçiniz rahat etsin, o iş tamam\" notuyla sosyal medyada paylaştı.