(Görüntülü) Yeni Malatyaspor ve Galatasaray yöneticileri bir araya geldi

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor yöneticileri, Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve her iki takımın yöneticileri katıldı. Malatya yöresine ait yenilen yemeğin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Cengiz, Malatya\'nın çok ayrı bir kültür olduğunu belirterek, \"Malatya çok ayrı bir kültür, çok ayrı bir gelenekten geliyor. Battalgazi\'den başlıyor, onun hikayeleriyle büyüyor. Şu an da gerek yöresel kültürel olarak, gerek mutfak olarak bulunduğumuz gerekse yer itibarıyla müthiş bir şehir. Çok samimi olarak söylüyorum; Türkiye\'nin her yeri öyle ama Malatya halkına spora olan güçlülüğü ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Adil Başkanıma, tüm Malatyaspor yönetim kuruluna ve tüm Malatyalılara, Malatyasporlu taraftarlara, Malatya\'daki sevgili Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Centilmence, düzgün, dürüst bir maç olmasını diliyorum. Hakem üzerinden hiçbir söylenti olmamasını her iki takımın lehine veya aleyhine olmamasını diliyorum. Galatasaray\'a ve Malatya\'ya yakışan bir maç olmasını diliyorum\" dedi. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise Galatasaraylı yöneticilere ve başkanına hoş geldiklerini ifade ederek, \"Bugün Malatya\'da biz Galatasaray yönetimini ağırladık. Malatya ve maç ile alakalı başkanım gerekeni söyledi. Ben de maçın centilmenlikle geçmesini, hiçbir sakatlık olmamasını ve futbolun birleştirici bir güç olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun her iki takım için de şimdiden. Sonuç ne olursa olsun kardeşliğin kazandığı, centilmenliğin kazandığı bir maç olsun inşallah\" şeklinde konuştu. BAŞKAN CENGİZ\'DEN CAS VE UEFA AÇIKLAMASI Galatasaray Kulübü\'nün çok sağlıklı ve düzgün gittiğini kaydeden başkan Cengiz, şunları söyledi: \"İnsanlar kasmasın diye söyleyelim. Çok sağlıklı ve düzgün gidiyoruz. Biz giriş belgesini aldığımız Haziran 11-15 ve Haziran 26\'dan beri neredeyse her gün UEFA ile günlük en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum. Özellikle son dönem yönetimi için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS\'a çok bilinçli bir şekilde gittik ve CAS\'ta bifulkartisyon yani ikiye ayırma çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk ve umarım birinci olasılık ise çok kısa bir zamanda netice elde elde etmek. Yoksa doğan süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim; insanlar kasmasın. Şöyle kasmasın, özellikle Galatasaray\'a aleyhte çok yazılar yazıyor. Her iki çatallaştırma dediğimiz bifulkartisyonda böldüğümüzde terste bile çıksa sadece hakemler kurulunun verdiği karar yeniden gözden geçirme. Bakın ben bunu Fransızca mı söyleyeyim, İngilizce mi, Arapça mı şaşırdım kaldım. Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın. Arasına ara nağmeler ve bazı kelimeler katılmasın. Çok üzüntüyle izliyorum. Hiçbir şey yok, saklı gizli hiçbir şey yok. Gerek CAS\'ta gerek UEFA\'da gerek bizim bütün çalışmalarımızda. Dosdoğru ve dimdik çalışıyoruz. Şeffaflık nedir bilmiyoruz çünkü biz zaten şeffafız ve çok açık ve net çalışıyoruz. Güzel kardeşim biz zaten incelendik, zaten dünyanın en değerli iki bağımsız denetleme kuruluşu bizi izliyor, denetliyor. CAS\'ı biz kaybetsek bile ne olacak? Yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme? Yeniden yorulmak. Onu zaten biz şu anda bile Haziran 11\'den beri kaç olmuş? 4 ay. 4 aydır her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil Şampiyonlar Ligi\'ne yüz milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele hitabetle gidemezsiniz, kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen taraftarımız rahat olsun. Türkiye\'de rahat olsun, futbolu sevenler rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için.\"