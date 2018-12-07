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Spor

(Görüntülü) Yeni Malatyaspor, Erzurumspor maçına hazırlanıyor

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

07 Aralık 2018 20:40

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri\'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, tempolu koşunun ardından ısıma hareketleri yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların moralli olduğu gözlemlendi. Daha sonra taktik çalışan futbolcular idman sonunda birbirini alkışladı. Ziraat Türkiye Kupası\'nın 5\'inci tur 1\'inci maçında Etimesgut Belediyespor\'u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyasporlu futbolcular, Erzurum deplasmanından puan veya puanlarla evlerine döneceklerini dile getirdi.

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