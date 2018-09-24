(Görüntülü) Yaz tatilinde özlenen 'Tombi', sınıfa geri döndü

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde Ticaret Borsası İlkokulu\'nda bahçede beslenirken çocuklar tarafından çok sevildiği için yetkililerin onayıyla şubat ayında sınıfa alınan \'Tombi\' isimli kedi, yaz tatilinin ardından yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla sınıfa geri döndü. Öğrenciler özledikleri kediye kavuşmanın sevincini yaşadı. İzmir Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu\'nun bahçesinde beslenirken çocukların yoğun ilgisini fark eden bir sınıf öğretmeni tarafından şubat ayında sınıfa taşınan ve \'Tombi\' adı verilen kedi, yaz tatilini öğretmen Özlem Pınar İvaşçu\'nun evinde geçirdikten sonra yeni dönemde çocuklarla birlikte sınıfa geri döndü. Geçen Şubat ayında \'Tombi\'yi sınıfına alan öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, \"Tombi ilk geldiğinde yavru bir kediydi. Bir velimiz hijyen kaygısı nedeniyle sınıfımızda bulunmasını doğru bulmamıştı. Bu yüzden Tombi bir süre sınıfa gelmedi. Biz Tombi\'nin hikayesini sosyal medyada paylaştığımızda insanların ilgisini çekti. Sadece Türkiye\'nin de değil dünyanın da dikkatini çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin de devreye girmesiyle Tombi tekrar sınıfına kavuştu. O günden bu güne Tombi bizim sınıfımızın bir öğrencisi oldu\" diye anlattı. \'Tombi\'nin yaz döneminde kendisiyle kaldığını söyleyen İvaşçu, şunları anlattı: \"Çocuklar onu çok özlediği için sık sık arayıp, soruyorlardı. Çocukların sokak hayvanlarına bakışı değişti, daha önce kedilere dokunamayan hatta onlara zarar veren öğrencilerim vardı. Tombi\'nin sınıfımıza girmesi ile birlikte çocukların hayvanlara olan duyarlılığı arttı. Yaz tatilinde besledikleri sokak hayvanlarının fotoğraflarını çekip bana gönderiyorlardı. Hatta aralarından birkaç öğrencinin sokak hayvanı sahiplendiğini öğrendim. Bugün de Tombi ile buluştukları için çok mutlular. Tombi\'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor. Daha önce çocuklar sınıfta koşarken yaralanabiliyorlardı ama Tombi sınıfa geldikten sonra onu rahatsız etmemek, uykusunu bölmemek için daha dikkatli olmaya başladılar. Derste konsantreleri kesinlikle bozulmuyor. Tombi\'nin sınıfta olması onları tam tersine motive ediyor. Velilerden çok olumlu şeyler duyuyorum. Her sabah çocuklar okula büyük bir keyifle geliyorlar Tombi\'yi görecekleri için. Tombi de onlarla olmaktan çok mutlu. Tombi çok farklı bir kedi, bizim sınıfımızı seçtiğini düşünüyorum. Bu yıl 4. sınıfız mezun olacağız ama Tombi\'yle yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.\" \'Tombi\'nin maceralarıyla ilgili bir kitap serisi de oluşturduklarını kaydeden İvaşçu, \"Bu yıl bir yayınevi bize destek oldu. Geliriyle sokak hayvanlarına yardım ettiğimiz bu 5 kitaplık seride bizi desteklediler. Bu seride Tombi fantastik bir kahraman. Tombi\'nin sınıftaki hikayesiyle başlıyor sonra Tombi diğer kitaplarda Mısır\'dan uzaya birçok yere giderek bir sürü macera yaşıyor\" dedi. YAZ TATİLİNDE ÖZLENEN SINIF ARKADAŞI \'TOMBİ\' Yaz boyunca \'Tombi\'yi çok özlediklerini söyleyen 4-C sınıfı öğrencileri, onu görünce çok sevindi. Sınıfın öğrencilerinden biri haline gelen \'Tombi\', çocuklara hayvan sevgisini de aşılıyor. Öğrencilerden Nisanur Abayda, \"Tombi\'yi çok özledim. Tatildeyken öğretmenimizin verdiği Tombi\'nin maceraları kitabını okuyordum. Sıraların altında geziyor, bizi kokluyor, tanımaya çalışıyor. Bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz\" dedi. Öğrencilerden Azra Akpınar da \"Ben de Tombi\'yi çok özledim. Tombi bizim sınıfımızın bir öğrencisi gibi. Onunla her zaman oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Tombi bir kedi gibi değil, insan gibi. Bizimle çok güzel vakit geçiriyor. Çok uysal bir kedi, o yüzden biz onu çok seviyoruz. Sıralarımızın altında, üstünde geziyor. Kitaplarımızın üzerine oturuyor. Bazen biz ona resim yapıyor, mektuplar yazıyoruz\" diye konuştu.