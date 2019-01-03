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(Görüntülü) Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA) Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

03 Ocak 2019 15:21

Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA) Bursa\'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adamın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olay merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi?nde meydana geldi. Çocuklarını ziyaret etmek için Trabzon?dan Bursa?ya gelen Salih Akyüz (63), Lefkoşe Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yaşlı adamın hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği görüldü. Metrelerce yükseğe çıkıp yere çakılan yaşlı adama ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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