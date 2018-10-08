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(Görüntülü) Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve 2 kızı yaralandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehrinaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaralandı

08 Ekim 2018 23:52

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehrinaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaralandı. Yaralılardan Ceren\'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün karşısında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki otomobil, okul çıkışı yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nurgül Aksoy ile kızları Ceren ve Şehrinaz Aksoy\'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızları yaralandı. Yaralılara, tesadüfen olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı Ceren Aksoy, Antalya\'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, Manavgat Devlet Hastanesi\'ndeki Şehrinaz Aksoy\'un sağlık durumunun iyi olduğu, ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Nurgül Aksoy\'un ise ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 

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