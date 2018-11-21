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(Görüntülü) Yaşlı kadın, tek başına yaşadığı evde yaralı bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da tek başına yaşadığı evde ayağı kayıp düşen Sevim Yılmaz (82), bir gün sonra yaralı bulundu

21 Kasım 2018 16:13

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da tek başına yaşadığı evde ayağı kayıp düşen Sevim Yılmaz (82), bir gün sonra yaralı bulundu. Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir apartmanın 3\'üncü katında tek başına yaşayan Sevim Yılmaz\'dan dün akşamdan beri haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girmeyi başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin merdiven yardımıyla pencereden girdiği dairede Sevim Yılmaz, yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz\'ın dün akşam saatlerinde ayağının kayması sonucu düştüğü, buna bağlı olarak da ayaklarında ve gözlerinde derin morluklar oluştuğu görüldü.

Sevim Yılmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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