(Görüntülü) Yaşlı kadını, torununun arkadaşı boğazını keserek öldürmüş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta boğazı kesilerek öldürülen Nezihe Temel\'in (79) katil zanlısının, torununun cezaevinden arkadaşı Uğur Alp Düzdoğan (24) olduğu ortaya çıktı. Temel\'in yüzüğü ile küpelerini de alan ve yaşlı kadının kendisine kahvaltı hazırladığını da belirten Düzdoğan, \"Kahvaltı malzemelerini mutfağa götürürken kadına yumruk atıp yere düşürdükten sonra boğazını kestim\" dediği belirtildi.



Kayabaşı Mahallesi\'nde 30\'uncu sokaktaki müstakil evinde oturan Nezihe Belen, geçen Cuma günü evinde boğazı kesilerek öldürüldü, cesedi ise torunun gelini tarafından bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kadının yüzünde morluklar tespit edilirken, yaşlı kadının küpeleri ile yüzüğünün gasp edildiği belirlendi. Nezihe Temel\'in katilini yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Olayın meydana geldiği yerlerdeki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekip, evin bir üst sokağındaki marketin güvenlik kamerasında, marketin önünden geçen bir kişiden şüphelenerek araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonunda değişik suçlardan sabıkalı Uğur Alp Düzdoğan olduğu belirlendi.



KANLI ELBİSELER EVİNDE BULUNDU



Özel ekip, dövmecilik yapan ve olaydan bir gün önce de Aydın\'dan geldiği belirlenen şüphelinin Serintepe Mahallesi\'nde kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliyi evde bulamayan ekipler, yaptıkları aramada kanlı elbiseler ile yaşlı kadının küpeleri ve yüzüğünü ele geçirdi. Daha sonra evin önünde beklemeye başlayan ekip, dün sabaha karşı Uğur Alp Düzdoğan\'ı eve gelirken yakalayarak gözaltına aldı.



\'YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜKTEN SONRA BOĞAZINI KESTİM\'



Emniyete götürülen ve yüzünde yaşlı kadının tırnak izleri de ortaya çıkan Uğur Alp Düzdoğan suçunu itiraf etti. Nezihe Temel\'in torunuyla cezaevinde arkadaş olduğunu ve yaşlı kadının yalnız yaşadığını bildiğini belirten Düzdoğan, cezaevinde kalan torununun arkadaşı olduğunu ve onun selamını getirdiğini söyleyince de Nezihe Temel\'in kendini eve aldığını söyledi. Düzdoğan\'ın, \"Kadın bana kahvaltı hazırlayıp balkonda ikram etti. Kahvaltı malzemelerini mutfağa götürürken kadına yumruk atıp yere düşürdükten sonra boğazını kestim. Kulaklarındaki küpeleri ile parmağındaki yüzüğü alarak olay yerinden kaçtım\" diye ifade verdiği belirlendi.



Sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Uğur Alp Düzdoğan, hastaneden çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, \"İsteyerek olmadı\" dedi. Düzdoğan, adliyeye sevk edildi.



