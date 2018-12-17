(Görüntülü) Yaşam Çiçeği'nden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) Edirne\'de Yaşam Çiçeği Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve bot yardımında bulundu., Merkezi İstanbul\'da bulunan Yaşam Çiçeği Derneği üyeleri, Edirne\'de okul öncesi ve ilköğretim öğrenimi gören 100\'e yakın çocuğa kıyafet ve bot yardımında bulundu. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan yardım paketler halinde Selimi Camisii bahçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dağıtım öncesi çocuklarla oyunlar oynayan grup üyeleri önceden belirlenmiş isimlere ve ayak ve beden ölçülerine uygun ihtiyaç sahibi çocuklara yardımlarını teslim etti. İhtiyaç sahibi çocuklarla dernek üyeleriyle buluşturan Edirne Roman Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, yardımlarından dolayı Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç\'a teşekkür belgesi verdi. Yaklaşık 6 ay önce kurduğu dernekle Türkiye\'de Edirne\'den Kars\'a çok sayıda il ve ilçe olmak üzere Afrika ülkelerinde de hayır sever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Tuğçe Kılıç, Burada Roman çocuklarımıza yönelik kışlık bir çalışma yaptık. Montu, botu, beresi, atkısı, çocuklarımız sıcak bir kış geçirsin istiyoruz. Tek başına bir yere kadar ilerleyebilirsin ama birlik ve beraberlikle daha fazla insana ulaşabilirsin. Kısa sürede önemli yol kat ettik, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı istiyoruz. Amacımız bir nebze de olsa insanlara değer verdiğimizi göstermek. Yapacağımız yardımlar ihtiyaç sahiplerinin ne kadar ihtiyaçlarını giderir, bilmiyoruz, önemli olan onlara değer verdiğimizi göstermek dedi.