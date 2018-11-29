(Görüntülü) Yaralı kuryeye şemsiyeli koruma

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Cem Savaş\'ın kullandığı otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye Özkan Karabunar, yaralandı. Çevredekiler, yaralı halde yolda yatan kuryeyi yağmurdan korumak için, sağlık ekibi gelene kadar başında şemsiye tuttu. Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde dün gece yarısı meydana geldi. Bir işyerinde kurye olarak çalışan Özkan Karabunar\'ın kullandığı 22 AG 278 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Cem Savaş\'ın kullandığı 22 NN 160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kurye yaralandı. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yağan yağmurun altında yaralı halde yol ortasında yatan yaralıya, çevredekiler şemsiye tuttu. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Karabunar, hastaneye kaldırıldı. OTOMOBİLDEKİ KADIN, YARALIYI ÖLDÜ ZANNEDİP AĞLADI Motosikletin çarptığı otomobilde bulunan Fatma Özkan yaralı kuryenin öldüğünü zannederek, göz yaşı dökerken, sürücü Cem Savaş\'ın 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Savaş\'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi. Cem Savaş\'a 3 bin 142 TL para cezası kesildi.