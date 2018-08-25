(Görüntülü) Yangında yanan iş yerlerini belediye inşa edecek

ŞANLIURFA-DHA) Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kurban Bayramı\'nın 2\'nci günü gecesinde yangın çıkan Oduncular ve Keresteciler Sitesi\'ni ziyaret etti. Başkan Demirkol, yanan iş yerlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi. Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi\'nde bulunan Oduncular ve Keresteciler Sitesi\'nde, geçen 22 Ağustos\'ta yangın çıktı. Yangın haberini alan Başkan Fevzi Demirkol da, hemen olay yerine giderek esnafın yanında oldu. Başkan Fevzi Demirkol, yangın haberiyle birlikte kurduğu kriz masasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğü\'ne bağlı, su sıkma özelliği olan arazözler ile kamyon ve iş makinelerini olay yerine yönlendirdi. Yangın yerine yönlendirilen çok sayıda arazöz, yangını söndürme ve soğutma çalışmalarında, itfaiye ve diğer kamu kurumlarına ait araçlarla birlikte görev aldı. Yangın söndürme ve soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte oluşan enkaz, Haliliye Belediyesi\'nin iş makinesi ve kamyonlarıyla yangın yerinden taşındı. Başkan Fevzi Demirkol\'a, olay anından itibaren esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Oda Başkanı Hadi Öğe, yaptığı açıklamada şunları söyledi Talihsiz kazada, Belediye Başkanımız sayın Fevzi Demirkol, yangının çıktığı andan itibaren olayı takip etti. Başkanımız ekibiyle birlikte bizi yalnız bırakmadı. Başkanımız, hasara tespiti ve esnafla görüşmek için odamızı ziyaret etti. Bunun için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendisini taktirle karşılıyoruz. MÜJDE VERDİ Başkan Fevzi Demirkol, açıklamalarının ardından yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Küle dönen işyerlerinin sahipleriyle burada da görüşen Başkan Demirkol, esnafa bir de müjde verdi. Yanan işyerlerinin inşaatlarını Haliliye Belediyesi olarak yapacaklarını ve işyerlerini eski haline dönüştürecekleri ifade eden Başkan Demirkol, 4 dükkânın eski hale getirilmesini, inşaatını biz yapacağız. Makineler hususunda, sigortaları var mı, yok mu, AFAD ve valilik ile biz görüşürüz ve görüşmemiz neticesinde esnafımıza yardımcı olmaya çalışırız. Yalnız, dükkânlarının eski haline dönüştürülmesini Haliliye Belediyesi olarak biz karşılayacağız diye konuştu. Esnaf da Başkan Fevzi Demirkol\'a teşekkürlerini iletti.