(Görüntülü) Yangında 1 çocuk yaralandı

Mahir ALAN -ADIYAMAN,(DHA) Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesinde evde çıkan yangında 1 çocuk yaralandı. Yangın, bu sabah Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi.

Mehmet Altun\'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tarafından yangında yaralanan ismi öğrenilemeyen bir çocuk hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında alevlere teslim olan ev ise itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.