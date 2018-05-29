(Görüntülü) Yanan su deposu 'Doğa Katilleri Müzesi' oldu

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur\'daki \'Lisinia Doğa\' proje alanında geçen ay çıkan yangında kül olan su kulesinin yanına yenisi yapıldı. Proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, güvenlik kamerası kayıtlarının da bulunduğu kulenin merkezi ele geçirmek isteyen uluslararası fonlar tarafından sabote edildiğini savunarak, yanan enkazın \'Doğa Katilleri Müzesi\' olarak kalacağını söyledi. Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki \'Lisinia Doğa\' proje alanında bulunan su kulesinde geçen 18 Nisan\'da yangın çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarının da tutulduğu su kulesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Proje sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, yanan su kulesinin yanına yenisini yaptıklarını, enkazı ise kaldırmadıklarını belirterek, enkazın \'Doğa Katilleri Müzesi\' olarak duracağını söyledi. \'SABOTAJA UĞRAYACAĞIMIZ KONUSUNDA İHBARLAR ALDIK\' Lisinia\'nın 2005 yılında başlangıcından itibaren sayısız tehditler aldıklarını aktaran Öztürk Sarıca, Buna rağmen ülkemizin doğası, ülkemiz insanının sağlığı, dünya insanının sağlığı için çalışmalarımıza devam ettik. Bundan 5- 6 yıl kadar önce de buraya gelen bir gönüllü aracılığıyla zarar verilmek istenmişti. Zamanında haberdar olarak bunu engelledik. Bir yıl sonra arabamıza cıva gazı sıktılar bir hafta ölümle pençeleştik. 3 ay kadar önce sabotaja uğrayacağımız konusunda ihbarlar aldık ve güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Sürekli teyakkuzdaydık ama buna rağmen 18 Nisan\'da gündüz vakti güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu su kulesini yaktılar ve \'Biz istediğimiz zaman istediğimiz yapar, sizin sesinizi kısarız\' mesajı verdiler ama biz buna cevap olarak 2 gün sonra su kulemizin yenisini yaptık. Ülkemiz için, ülkemiz insanının sağlığı için çalışacağımızı, kendimizi proje anlamında yönettirmeyeceğimizi tüm fonlara haykırmış olduk dedi. \'İNSANLAR DOĞA KATİLLERİ MÜZEMİZİ DE GÖRECEK\' Yakılan yeri tamamen yıkmaktansa \'Doğa Katilleri Müzesi\'ne dönüştürdüklerini vurgulayan Öztürk Sarıca, Artık insanlar buraya geldiklerinde Doğa Katilleri Müzemizi de görecek. Lisinia\'ya Uluslararası Gönüllülük Organizasyonu tarafından iki altın madalya verildi. Uluslararası anlamda projemiz çok üst seviyelerde ve Uluslararası Gönüllülük Organizasyonu tarafından ödüllendirildik. Yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık bine yakın gönüllü ağırlıyoruz diye konuştu. \'ULUSLARARASI FONLAR SABOTE ETTİRDİ\' Güvenlik güçlerinin yangınla ilgili soruşturmasını da sürdürdüğünü kaydeden Öztürk Sarıca, yıllardır merkezdeki çalışmaları hiçbir destek almadan devam ettirdiklerini, merkezi maddi yardım bahanesiyle ele geçirmek isteyen uluslararası fonların sabote ettirdiğini öne sürdü.