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(Görüntülü) Yalova'da gelin ve damat düğünden önce oy kullandı

Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da düğün günleri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle aynı tarihe denk gelen çift, oy kullanmaya gelin arabasıyla geldi

24 Haziran 2018 19:28

Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da düğün günleri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle aynı tarihe denk gelen çift, oy kullanmaya gelin arabasıyla geldi. Düğün tarihleri seçim tarihiyle aynı olan Meryem ve Mahmut Honaz çifti, Yalova merkezdeki Atatürk İlköğretim Okulu\'na gelin arabasıyla gelerek burada oy kullandı. Düğün salonuna gitmeden önce sandık başına gelen çifte vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Çift, 1211 No\'lu sandıkta oy kullandı. Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan damat Mahmut Honaz, \"Güzel bir tesadüf oldu bu seçim günü. Aynı güne denk geldi. Allah hayırlısını etsin Türkiye için\" dedi. Çift, oy verme işleminin ardından gelin arabasına binerek düğün salona geçti.

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