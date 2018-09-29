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(Görüntülü) Yalova'da çekilen deniz, yeniden yükseldi

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) YALOVA'da, deniz çekilmesi sona erdi, kent kıyısındaki deniz suyu seviyesi normale döndü

29 Eylül 2018 21:35


Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) YALOVA\'da, deniz çekilmesi sona erdi, kent kıyısındaki deniz suyu seviyesi normale döndü. Yalova merkez ve ilçelerinde Marmara Denizi\'nin yaklaşık 20 metre çekilmesi sonucu kayıklar karaya oturmuştu. Yaşanan deniz çekilmesi bugün itibariyle sona erdi. Deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar denizin yükselmesiyle yeniden su altında kaldı. Karaya oturan kayıklar da su üstüne çıktı. Deniz çekilmesini görmek için sahile gelen vatandaşlar da çekilmenin bitip denizin yükseldiğini gördü.

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