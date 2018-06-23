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(Görüntülü) Yakalanacağını anlayınca 4 kilo esrarı araçtan attı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün dur ihtarına uymayan otomobil, polisin kovalamacasıyla durduruldu

23 Haziran 2018 12:54

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün dur ihtarına uymayan otomobil, polisin kovalamacasıyla durduruldu. Gözaltına alınan sürücünün, yakalanacağını anlayınca araçtan attığı 4 kilo esrara el kondu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde meydana geldi. Barış Bulvarı-Obalar Caddesi kavşağında uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş uygulaması yapan zırhlı Yunus timleri, şüphe üzerine 31 L 6771 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, birkaç kilometre ilerideki Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde durduruldu. Bu sırada araç sürücüsü Abdulgafur Y., otomobildeki iki poşet halinde paketlenmiş 4 kilo esrarı dışarı attı. Durumu fark eden polisler, Abdulgafur Y.\'yi gözaltına aldı.

 

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