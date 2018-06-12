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(Görüntülü) Yağmur sele dönüştü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü

12 Haziran 2018 12:07

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler suyla dolarken bazı araçlar selde sürüklendi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Köyceğiz Caddesi\'nde bazı araçlar selde sürüklendi. İhsaniye Mahallesi İhsaniye alt geçitine giren bir belediye otobüsünün içini su bastı. Otobüs şoförü alt geçitte mahsur kalmamak için yoluna devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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