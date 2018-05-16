(Görüntülü) Washington Büyükelçisi Kılıç, İstanbul'a geldi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) GAZZE\'deki katliam nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından istişareler için Türkiye\'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, şunları söyledi: \" Gazze\'de yeni bir dram yaşanıyor alınan bu karar bağlamında. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden insanların üzerine ateş ediliyor. İnsanlar katlediliyor. Bu olayların bu noktaya geleceğini Amerikan yönetimi tarafından Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasından çok önce başlamak üzere sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız, sayın dışişleri bakanımız elimizden geldiğince bizler her düzeyde Amerikan makamlarına iletmeye başladık. Aklı selim düzeydeki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı. Tarihi gerçeklere uymayan 3 din açısından Kudüs\'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle göz ardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz maalesef bugün yaşanan dramla karşı karşıyayız. Biz ABD yönetimine İsrail\'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, yeni ihtilaflara yol açacağını anlatmaya çalıştık.\" HİÇ KİMSE BUNUN KARŞISINDA ŞİDDETLE DURMUYOR\" \"Ne acıdır ki özel bir gün seçildi bu karar için. Şehitler veriliyor\" diyen Kılıç, \"Beni üzen nokta Afrin\'de biz terör örgütüne mücadele verirken sivil kayıpların önlenmesi konusunda bize çağrı yapan bütün ülke ve insani yardım kuruluşları 60\'ın üzerinde şehit var. Hiç kimse bunu kınamıyor. Hiç kimse bunun karşısında şiddetle durmuyor. Bu insani dramın karşısında maalesef gereken insanlığı sergilemiyor. Bu benim açımdan çok üzücü. Bu çerçevede hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere Ankara\'ya çağrıldım. Tel Aviv büyük elçimiz de burada anladığım kararıyla\" şeklinde konuştu. \"DANIŞMALAR İÇİN ÇAĞRILDIM\" İstişare amaçlı çağrıldığını belirten Kılıç, \"Biliyorsunuz ABD henüz Ankara\'ya büyükelçi atamadı. Maslahatgüzar seviyesinde. Danışmalar için çağrıldım. Ankara\'ya gittiğimizde görüşeceğiz. Washington\'da yaşananlar nedir? Neler yapmayı düşünüyorlar. Görüşmelerimi anlatacağız. Önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerimi paylaşacağım. Alınacak karar hükümetimizin kararıdır. Sayın Dışişleri Bakanımız Trump\'ın yemin törenine katıldı. Kudüs kararı o tarihlerde dillendirilmeye başlanmıştı. Temas ettiği tüm muhataplara bunun ne kadar yanlış karar olacağını ve bu kararın alınmasından mutlak suretle imtina edilmesi gerektiğini anlatmıştı. Devam eden süreçte de sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız, biz anlattık. Fakat dediğim gibi iç politik saikleriyle alınan karar maalesef olmadık bir günde yürürlüğe konuldu ve bu durumla karşı karşıyayız\" dedi.