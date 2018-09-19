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(Görüntülü) Viranşehir'de tefeci operasyonu: 15 gözaltı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

19 Eylül 2018 21:52

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, belirlenen  20 edrese ve işyerlerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan ev ve iş yerlerinde 1 piyade tüfeği, bin 575 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirildi. polis ele geçirilen malzemelere el koyarak adreslerinden gözaltına alınan 15 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 

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