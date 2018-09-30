(Görüntülü) Virajı alamayan damacana su yüklü kamyonet yan yattı

Hakan KAYA- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de damacana su yüklü kamyonet virajı alamadı, yan yattı. Olay, Merkez Mahallesi, Dumlupınar Caddesi\'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Damacana su yüklü kamyonet virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tedbir amaçlı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonet kurtarıldı. Olayın görgü tanığı İlkay Kurtuluş, \"Kamyonette yük var, arkadaş buradan geçmeye çalışırken yük yana yattı, kasayı açtı. Kamyonette devrilmeye yüz tuttu. İçerisinde 300 tane damacana su varmış\" dedi.