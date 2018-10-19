(Görüntülü) Vinç kafesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da markete alışverişe giden bir kişinin, yanı başına düşen demir vinç kafesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Karaköprü Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bir markete malzeme indirilmesi için kullanılan demir vinç kafesinin halatı koptu. Bu sırada markete alışverişe giden bir kişi, kilolarca ağırlığındaki vincin demir kafesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Muşteri, bir süre olayın şokunu üzerinden atamaya çalıştı. Kimliği belirsiz kişinin, düşen demir parçasından kurtulması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

