(Görüntülü) Velilerden üstgeçit eylemi

Bülent TATOĞULLARI - Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da bir grup öğrenci velisi, okul önüne yeni yapılan yolun trafik kazalarına neden olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapatmak istedi. Polisin müsaade etmediği eylem sırasında veliler, okul önüne üst geçit, kasis ya da alt geçit yapılmasını istedi. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi\'nde öğle saatlerinde toplanan çok sayıda öğrenci velisi, mahalledeki iki ilkokulun önünde çocuklarının yaralamalı trafik kazasına karıştığı ve tedirgin oldukları gerekçesiyle yol kapatma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermediği eylemde, bazı veliler ile emniyet güçleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Veliler, yolda üst ve alt geçit ya da kasis olmadığını belirterek, çocuklarının trafik kazasıyla karşı karşıya kaldığını savundu. Kısa süreliğine yolu trafiğe kapatan veliler, ardından polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Eylem sırasında okul bahçesinde olan öğrenciler, olup biteni izledi. Grup adına açıklama yapan velilerden Ayşen Uzun Mustafaoğlu, yolda sürekli trafik kazası olduğunu belirterek, iki torununu okula kendisi getirip götürmek zorunda kaldığını söyledi. Yetkililerden bir an önce önlem almasını isteyen Mustafaoğlu, \"Hepimizin çocukları. Hiç birinin burnunun kanamasını istemiyoruz\" dedi.