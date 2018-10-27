(Görüntülü) Vefa Küçük: ''Karamsar olmamak, moralleri bozmamak gerekiyor''(2)

\'\'Birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü yüceltmemiz lazım\'\' Mustafa AKIN - Doğanay Yavuz / İstanbul,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, divan kurulu üyeleri ve sporcuların yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile yaptığı konuşmada, Cumhuriyet\'in kolay kurulmadığını, öncesi ile sonrasında çeşitli mücadeleler verildiğini ve Atatürk\'ün her zorluğa rağmen Cumhuriyet\'i ilan ettiğini belirtti. Küçük, \'\'15 Temmuz 2016\'da ülkemizde demokrasimize kast eden kişilerin hedefi Cumhuriyet\'i yıkmak, sandığa gitmeden ülkeyi ele geçirip yönetmekti\'\' dedi. \'\'KARAMSAR OLMAMAK, MORALLERİ BOZMAMAK GEREKİYOR\'\' Futbol takımının yaşadığı sıkıntılar hakkında da konuşan Vefa Küçük, \'\'Yakın tarihimize baktığımızda 9 puan farkla geride olan takımımızın o sezon şampiyon olduğunu gördük. Karamsar olmamak, moralleri bozmamak gerekiyor. Başkana ve yönetime olabildiğince destek olmak gerekiyor. Geçmişten gelen başarılar sportif şubelerde devam ediyor. Geçmiş başkan ve yönetimin bunda büyük emeği var. Yeni başkan ve yönetimi de bunu sürdürmektedir, onları da tebrik etmemiz lazım. Yeni seçilen Başkan ve yönetimine destek olmak, onlara moral vermemiz lazım. Birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü yüceltmemiz lazım\'\' diye konuştu.