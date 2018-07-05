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(Görüntülü) Vatmanın dikkati hayat kurtardı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Akçaray seferi sırasında vatmanın dikkati ve hızlı davranması, bir kadının hayatını kurtardı

05 Temmuz 2018 17:29

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Akçaray seferi sırasında vatmanın dikkati ve hızlı davranması, bir kadının hayatını kurtardı.

İzmit Mehmet Ali Paşa tramvay durağında beklerken aniden kalkan yaşlı kadın, tramvay yoluna adım attı. Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman Mustafa Coşkun, frenleme yaparak tramvayı durdurdu, çok az bir mesafe kala kadının ezilmesini engellemiş oldu. Ttramvayı görmeyen yaşlı kadın, son anda tramvayı fark edince kaldırıma oturdu.

Vatmanın anlık durmasıyla olay atlatılırken, yaşlı kadına durakta bekleyenler ve güvenlik görevlileri yardım etti. Olay, tramvayın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatman Mustafa Coşkun, \"Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca refleksle tramvayı durdurdum\" dedi.

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